São Desidério terá 125 quilômetros da BA-463 recuperados

A recuperação de 125 quilômetros da BA-463, no trecho que liga o município de São Desidério à BR-020, na altura do distrito de Roda Velha, foi liberada pelo governador Rui Costa, nesta sexta-feira (4). A obra terá um investimento de R$ 29,9 milhões e irá beneficiar, direta e indiretamente, cerca de 190 mil habitantes de São Desidério e municípios vizinhos. A ação também vai facilitar a vida de condutores dos quase mil veículos que passam pelo trecho diariamente. Além da intervenção, o contrato fechado pelo Governo do Estado inclui a manutenção da estrada pelo período de cinco anos.

"Nosso contrato segue um modelo novo: a empresa que ganhou a licitação tem a obrigação de manter a qualidade da estrada pelos próximos cinco anos, com asfalto de primeira por todo esse período. Qualquer reparo, em qualquer trecho, é obrigação da empresa que ganhou. Este é um esforço enorme que fazemos para ampliar o número de estradas construídas ou recuperadas na Bahia, um Estado de dimensões semelhantes às de muitos países", detalhou Rui Costa.

O governador também celebrou convênio com a prefeitura local, via Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentos do Estado (SIHS), para garantir o fornecimento de 27 mil metros de tubos e seis reservatórios, que irão permitir 450 novas ligações domiciliares de água para o distrito de Sítio do Rio Grande. O investimento é de R$ 200 mil. Ainda em São Desidério, Rui Costa entregou uma ambulância nova para ao município e 600 certificados do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, visando o fortalecimento do controle e fiscalização das atividades rurais na região.

