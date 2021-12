Santa Maria da Vitória recebe Feira Cidadã

A 32ª edição da Feira Cidadã chega ao município de Santa Maria da Vitória e permanece até domingo (24). Promovida pela Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a ação deverá realizar mais de 15 mil atendimentos para os mais diversos tipos de exames e procedimentos. A estrutura da feira foi montada na Praça do Jacaré, no centro da cidade.

Na feira são oferecidos exames odontológicos e de imagem, como raio-x, ultrassonografia, oftalmológicos e eletrocardiograma, entre outros. Uma unidade móvel do SAC também oferece serviços de emissão de identidade, CPF e antecedentes criminais. Serão emitidas 250 identidades por dia e de forma gratuita.

O coordenador da Feira Cidadã, Edvaldo Gomes, lembra que, para conseguir a ficha de atendimento, a população deve levar o cartão do SUS, Carteira de Identidade e comprovante de endereço. “A intenção é facilitar o acesso da população aos serviços de saúde e cidadania e, com isso, desafogar a demanda, que é muito grande dos municípios que recebem essa ação”.

Os pacientes que tiveram o diagnóstico de catarata confirmado serão encaminhados para a cirurgia no Hospital Municipal. As cirurgias eletivas também serão realizadas no mesmo local. Os procedimentos acontecerão no sábado (23) e no domingo (24).

Até agora, a Feira Cidadã já atendeu mais de 350 mil baianos e a expectativa, ainda segundo Edvaldo Gomes, é que 450 mil pessoas sejam atendidas até o final do ano. As próximas cidades a sediarem a Feira Cidadã são Bom Jesus da Lapa, Jequié, Lapão e Ourolândia.

