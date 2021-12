Safra de algodão no Oeste baiano deverá ter um aumento de mais de 25%

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) acredita que a produção baiana registrará uma nova safra recorde do produto, após ter alcançado uma produtividade média de 320 arrobas/hectare em duas safras seguidas. Com 100% do algodão baiano semeado, a entidade manteve a estimativa de incremento de 26,5% da área plantada na safra agrícola 2018/2019 em relação ao último período, contabilizando 332 mil hectares em toda a Bahia, considerado o segundo maior produtor de algodão do Brasil.

A previsão da ABAPA é que as máquinas estejam em operação para a colheita a partir do mês de junho. A estimativa é um crescimento da produção de 15%, com 1,5 milhão de toneladas de caroço e pluma. Como nas duas últimas safras, os agricultores esperam novamente o encontro entre a produção e o preço pago pela commoditie no mercado, garantindo melhor rentabilidade ao produtor. “Pelo terceiro ano consecutivo, o mercado internacional vem consumindo mais algodão do que o mundo produz. Isso é muito importante para o Brasil, que hoje já é o segundo maior exportador de algodão do mundo”, destaca o presidente da entidade, Júlio Busato.

Por ainda estar em seu estágio inicial e por ser mais resistente, Busato acredita que não houve perdas e a cultura ainda pode exercer todo o seu potencial produtivo. “As lavouras estão bem formadas em excelente condição. Caso a previsão de chuvas se mantenha, teremos um terceiro ano consecutivo com uma ótima safra. Os cotonicultores baianos estão de parabéns na forma como estão conduzindo as suas lavouras na utilização do que há de mais moderno em tecnologias e insumos”, afirmou.

