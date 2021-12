Realização da Bahia Farm está confirmada

A Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), entidade organizadora da Bahia Farm Show, informa que a abertura oficial do evento, na próxima terça-feira (29), está confirmada. A alteração será apenas na data do encerramento, que, excepcionalmente neste ano, ocorrerá no domingo (3 de junho), e não mais no sábado (2), como divulgado anteriormente. A mudança se fez necessária para garantir a segurança comercial dos expositores que ainda não conseguiram chegar à feira devido à greve dos caminhoneiros.

As empresas que ainda não conseguiram montar seus estandes ou o fizeram parcialmente, devido à greve nacional, terão acesso ao parque até as 5h da manhã de terça-feira (29), pouco antes da abertura oficial do evento. Também serão permitidos o acesso e montagem após as 20h de cada dia da feira, para que o expositor participe do evento da melhor forma possível, conforme os organizadores.

A comissão organizadora informa, ainda que todos os estantes não estejam totalmente finalizados ao longo dos seis dias, o evento ocorrerá, pois os expositores não deixarão de receber os clientes e de apresentar a eles seus catálogos de produtos e serviços. “Além disso, os agricultores estão mobilizados para comparecer em massa à feira, não só para comercializar, como também para atualizar conhecimento, através das palestras e debates”.

A organização da Bahia Farm Show “reitera que os produtores rurais do Oeste baiano apoiam o movimento dos caminhoneiros e a importância da luta pela redução dos preços dos combustíveis, contudo reconhece que a greve não pode atrapalhar a realização da feira, pois o seu cancelamento implicaria em prejuízos incalculáveis à região do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), tanto na parte econômica como na parte social”.

