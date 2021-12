Projeto de produção de quinoa no Oeste é selecionado por conselho da ONU

Um projeto para a produção de quinoa no Oeste da Bahia, no valor total de US$ 3 milhões que requer financiamento de US$ 1,5 milhão do Fundo Comum de Commodities (CFC), foi o único do Brasil, e um dos nove projetos analisados e aprovados durante a 66ª reunião do Conselho Consultivo (CC) do CFC da ONU, realizada por videoconferência. Agora basta a validação pelo Conselho Executivo da entidade para dar inicio a liberação dos valores.

A reunião foi presidida pelo economista e empresário baiano Wilson Andrade, também diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF). Ele explicou que os projetos foram selecionados entre 70 apresentados no último edital. “Uma nova chamada de proposta foi lançada e está com prazo para apresentação de projetos até 15 de outubro de 2020 (disponível no site do CFC: https://www.common-fund.org/call-for-para apresentação de projetos até 15 de outubro de 2020 (disponível no site do CFC: https://www.common-fund.org/call-for-proposals/)”, informa.

O CFC apoia o desenvolvimento de commodities financiando projetos com amplo impacto social e econômico, sem descuidar dos aspectos ambientais. O objetivo é a verticalização das cadeias produtivas nas áreas de produção visando que a maior parte da renda permaneça com os produtores rurais de cada produto, em cada país. A priorização de projeto pelo CFC leva em consideração os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, em especial: 01 - redução da pobreza; 02 - fome zero; 05 - igualdade de gêneros; 08 - trabalho decente e 10 - redução de iniquidades.

Andrade explica que, além de analisar e aprovar os novos projetos, o CC também monitora os projetos em curso. Estes estão beneficiando 520 mil pequenos produtores em vários países, com incremento das suas rendas líquidas anuais. Abrangem ainda o cultivo em 50 mil novos hectares, aumentam em 72% a representação feminina, além de criarem mais de 5 mil novos empregos, com renda líquida (por emprego) que pode passar de US$ 965 para mais de US$ 4 mil.

Projetos

Além do Brasil, foram aprovados projetos no Quênia (macadâmia US$ 2,2 milhões, abacate US$ 2 milhões, canola US$ 2,7 milhões), Zâmbia (cereais US$ 3 milhões), Burundi (frutas US$ 4,5 milhões), Bangladesh (artesanato US$ 2 milhões), Benin (abacaxi US$ 5,3 milhões) e Colômbia (cacau US$ 2,5 milhões). Eles somam investimentos totais de US$ 28 milhões, com aporte do CFC de mais de US$ 12 milhões.

“O CFC, com os devidos cuidados com seus clientes e equipe gerencial e diretiva, continua atuando para cumprir seu principal objetivo que é cuidar para que os benefícios do desenvolvimento das commodities cheguem a todos, notadamente aqueles mais necessitados que são os pequenos produtores nas mais longínquas regiões dos países menos desenvolvidos”, explica Andrade.

Considerando que os efeitos da pandemia afetam produtores em todo o mundo, o novo edital contemplará projetos especiais de ações com commodities para enfrentamento da crise. Os aportes variam de US$ 300 mil a US$ 2 milhões para empréstimos e/ou investimento acionário nos projetos e de até US$ 120 mil para recursos não-reembolsáveis.

adblock ativo