Produtos da Agricultura familiar são destaque na Bahia Farm Show

Uma diversidade de produtos da Agricultura Familiar da Bahia, a exemplo dos derivados da mandioca, milho, cacau, alho, mel, produtos lácteos, picolés, sorvetes, artesanato, plantas ornamentais e outros itens da produção rural do Estado, está disponível no Espaço da Agricultura Familiar, instalado na Bahia Farm Show, maior evento agrícola do Norte e Nordeste do Brasil, que começou na terça-feira (28), no município de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano.

No evento, que segue até o próximo sábado (01), 30 organizações da agricultura familiar estão ofertando seus produtos em 14 boxes no Espaço da Agricultura Familiar.

Josias Gomes, gestor da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), participou da abertura oficial do evento e destacou a importância de ter a agricultura familiar inserida, pela primeira vez, em um evento destinado à inovação e tecnologia, a serviço de um desenvolvimento rural com máquinas, implementos, insumos e serviços: “O fato de ter a agricultura familiar em uma feira eminentemente da agricultura empresarial é motivo de muita satisfação. Esta participação está se dando em um momento importante, em que se busca parcerias no setor empresarial, para que a produção da agricultura familiar possa alcançar novos mercados”.

Os picolés com sabores do Cerrado são destaque no Espaço da Agricultura Familiar

Cooperativas

Entre as cooperativas que participam da feira para promover a sua marca, comercializar seus produtos e realizar negócios estão: Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares, Cooperativa de Mandiocultores de São Desidério, Associação dos Expositores da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bahia, Associação Rio Branco, Associação Caliandra Artesãos do Cerrado e Agricultura Familiar, Cooperativa de Produção Agropecuária de Jiló, Associação Barreirense de Artesanato, Cooperativa Agropecuária dos Agricultores e Apicultores do Médio São Francisco.

“Participar do Bahia Farm Show é uma oportunidade para a gente expor e vender os nossos produtos como chocolate caseiro, cacau em pó, geleia de cacau, nibs de cacau e sabonetes de leite de cabra”, ressaltou Vera Lúcia Teles, da Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Coopafes), do município de Itabuna.

adblock ativo