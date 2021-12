Produtores rurais recuperam mais de 220 km de estradas na Bahia

Os agricultores baianos recuperaram, no último ano, 223,2 quilômetros de estrada na região Oeste do Estado. Mobilizados através do Programa Patrulha Mecanizada da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), eles promoveram a recuperação e cascalhamento de trecho de 96 km de estrada vicinal em Jaborandi; 93 km na Estrada do Café, em Barreiras; e 33 km na Rodovia da Soja, em São Desidério. Os recursos para a manutenção total das vias são originários do Programa de Desenvolvimento do Agronegócio (PRODEAGRO), do Fundo para Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão (FUNDEAGRO) e do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), em parceria com as prefeituras.

Desde o início do projeto, em 2013, já foram recuperadas mais de um mil quilômetros de estradas, com um investimento aproximado de R$ 20 milhões. O coordenador do Patrulha Mecanizada da ABAPA, David Tavares, explica que o programa vem trabalhando com uma equipe de 31 colaboradores que atuam ao longo de todo o ano. “O programa dispõe de 30 equipamentos próprios, dentre motoniveladoras, escavadeiras, rolos compactadores, tratores, caminhões, para executar os trabalhos de recuperação”, explica.

O presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, ressalta que o programa é considerado uma referência em todo o Brasil: “Mostramos que os agricultores do Oeste da Bahia estão unidos para vencer as dificuldades de logística para o escoamento da safra agrícola, reunindo esforços, juntamente com os municípios, contribuindo também para melhorar o acesso ao transporte e mais qualidade de vida para quem vive nas localidades da zona rural”.

Os agricultores já estão planejando novas parcerias para as melhorias das estradas vicinais da região, a exemplo da pavimentação asfáltica de 33 km da Rodovia da Soja, em São Desidério, recentemente recuperado pelo Patrulha Mecanizada da ABAPA. O trecho recuperado no ano passado compreende, comparativamente, a mesma distância entre a cidade de Luís Eduardo Magalhães e a divisa com o Estado de Goiás, no distrito de Rosário, em Correntina.

Recuperação das nascentes

Com a recuperação de estradas, afirma o dirigente da ABAPA, o Patrulha Mecanizada busca também beneficiar a preservação dos rios da região. “Os agricultores baianos estão fazendo a sua parte para diminuir o assoreamento dos rios através da recuperação das estradas. Nesse trabalho, são levantadas barreiras de contenção e ‘barraginhas’ para evitar que sedimentos como areia, cascalho e pedra, sejam levados pelas chuvas até os rios”, explica.

Além disto, os produtores estão investindo na recuperação das nascentes dos rios, que vem sendo prejudicadas, principalmente, pelo pisoteio do gado e com o assoreamento. Por meio da ABAPA e da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), os produtores rurais fecharam uma parceria com o município de São Desidério, onde estão previstos atuar em mais de 80 hectares, abrangendo 11 comunidades rurais e compreendendo a recuperação de nascentes dos afluentes do rio São Desiderio, Guará, Boa Sorte e Bacia do Rio Grande.

