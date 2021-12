Produtores rurais do Oeste da Bahia debatem benefícios na proteção do solo

Produtores rurais, agrônomos, consultores, técnicos agrícolas e pesquisadores da área se reuniram no Encontro de Construtores de Solo do Oeste da Bahia, realizado na quinta (26), pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) - unidade Solos. , garantindo benefícios econômicos e ambientais na Agricultura.

Temas como “Manejo e conservação da água e do solo” e a “Construção da fertilidade do solo em grandes culturas com ênfase na adubação potássica”, foram fomentados pelos pesquisadores da EMPRAPA Solos, Pedro Luiz de Freitas e Paulo Cézar Teixeira. O geógrafo e professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Ricardo Reis Alves, por sua vez, discorreu sobre a “Erosão de solos em sub-bacias hidrográficas do Rio Grande”, destacando como a proteção dos solos poderiam reduzir o carreamento de material orgânico e terra evitando o assoreamento do leito dos rios. Já o agrônomo Júlio César Bogiani, da Embrapa Algodão, mostrou na prática a importância da “Construção da fertilidade de solo em algodão”.

O pesquisador Afonso Peche Filho, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), encerrou a programação de palestras com o tema “Fragilização do solo pela mecanização em áreas agrícolas” e alertou para a importância de evitar deixar o solo exposto às intempéries climáticas, principalmente às chuvas, que podem levar todos os nutrientes do solo. “O conhecimento técnico é fundamental. Conhecendo o solo, pode se dimensionar os investimentos no uso de adubos e fertilizantes, e ter mais segurança para elevar a produtividade da produção agrícola”, destacou.

O presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, acredita que existe um custo enorme de tempo e investimento em palhadas (que geram matéria orgânica) e em fertilizantes para promover a melhoria dos solos. “E todo este trabalho pode ser perdido com as chuvas, por exemplo, e ainda causando o assoreamento dos rios, principalmente em áreas que antecedem o vale por possuírem uma alta declividade e baixa infiltração”, disse. Ainda segundo Busato, é preciso buscar novas tecnologias adaptadas e específicas para que cada produtor possa avançar na melhoria do solo, minimizando as perdas de nutrientes e o assoreamento dos rios com as chuvas. “Existem produtores que estão fazendo o dever de casa, mas todos devem se utilizar do conhecimento existente, como visto no evento, para buscar soluções e proteger o seu patrimônio”, orientou.

adblock ativo