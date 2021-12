Produtores rurais do Oeste baiano preveem uma boa safra e bons negócios na Bahia Farm Show 2018

A previsão dos produtores rurais do Oeste da Bahia é de boa safra e, com isso, eles estão com expectativas positivas de bons negócios na Bahia Farm Show, que acontece entre 29 de maio e 2 de junho, no município de Luís Eduardo Magalhães. Os resultados da colheita recorde devem alavancar a economia da região, movimentando bilhões dentro e fora do campo, conforme o presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), Celestino Zanella.

Com um cenário é animador para os expositores da Bahia Farm Show, que esperam que a principal feira agrícola do Norte e Nordeste do País mantenha a tradição de fechar bons negócios, o dirigente da AIBA comemora: “Mais do que o número de comercialização, a feira deste ano vem para mostrar o fortalecimento do produtor, independente da escala do seu negócio, seja pequeno, médio ou grande. Todos passamos, nos últimos cinco anos, por uma recessão financeira e hídrica que poderia ter derrubado a Agricultura, mas nos reinventamos e investimos em tecnologia e capacitação para plantar mais com menos, e seguimos convictos da nossa importância como motores do desenvolvimento econômico-social”, afirma.

Com chuvas bem distribuídas no ciclo 2017/2018, o levantamento preliminar da AIBA prevê, para o Oeste da Bahia, uma produção de 5,3 milhões de toneladas de soja, a maior dos últimos sete anos. No caso do algodão, a expectativa é de uma safra de 1,209 milhão de arrobas, com uma produtividade média de 310 arrobas de pluma por hectare. A cultura teve um incremento de 32,5% da área plantada em relação à última safra. No caso do milho, a produtividade deve chegar a 165 sacas por hectare, bem maior do que as 130 sacas da última safra, atingindo uma produção de 1,386 milhão de toneladas.

