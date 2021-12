Produtores do Oeste baiano são capacitados para atuarem no agronegócio

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) disponibiliza cerca de 240 cursos e treinamentos, ligados diretamente ao campo, como Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP), Operação de Trator e Plantadeira, Desenvolvimento de Lideranças, Operador de Máquinas Beneficiadoras de Algodão e Implantação do E-Social Contábil e Jurídico. As formações serão realizadas no Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia, no município de Luís Eduardo Magalhães. O investimento na formação dos trabalhadores dedicados à produção agrícola no Oeste da Bahia tem dido um dos pilares da entidade que, no ano passado, promoveu a capacitação de 6.384 mil profissionais que atuam no campo e nos escritórios das fazendas da região.

O presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, acredita que a entidade vem reunindo esforços, junto aos proprietários das fazendas e por meio de parceriais, para garantir o atendimento à legislação trabalhista, garantindo condições plenas de infraestrutura e conhecimento para que os profissionais do campo e dos escritórios das fazendas exerçam as suas funções. “A cadeia agrícola do algodão emprega direta e indiretamente cerca de 33 mil pessoas. Através do Centro de Treinamento, valorizamos e acreditamos no potencial dos profissionais que vêm contribuindo para que o Oeste baiano se mantenha como um dos principais polos agrícolas do Brasil”, avalia.

O gerente do Centro das Indústrias do Estado da Bahia (CIEB), Bruno Leal de Araújo, um dos parceiros para o desenvolvimento dos cursos ofertados pela ABAPA, fala da importância dessas ações: “A Associação tem levado aos seus associados cursos, palestras e workshops com temáticas atualizadas e ministradas por profissionais com conhecimento técnico e abrangente em suas áreas de atuação”.

