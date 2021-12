Produção de grãos na Bahia bate recorde em 2018

Produtores baianos comemoram o crescimento da safra de grãos, que está batendo recorde este ano: são 9,7 milhões de toneladas, segundo o boletim mais recente da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Este resultado apresenta um crescimento de quase 20% com relação à safra de 2017. A Bahia ocupa o 7º lugar no ranking nacional dos Estados produtores do Brasil, com 4,2% da safra nacional, e é líder no Nordeste, respondendo por 45,5% da produção. A soja tem contribuído para o alcance desses números, sendo carro-chefe do agronegócio baiano.

De acordo com dados da CONAB, para esta temporada, a Bahia deve produzir seis milhões de toneladas do grão, o que garante um crescimento de 16,3%, consagrando a região Oeste como um dos principais polos produtivos de soja do país. Segunda cultura mais importante entre os grãos produzidos no Estado, a cultura de milho deve fechar a safra em 2,6 milhões de toneladas, número 29,1% superior à colheita de 2017. A Bahia é o maior produtor de milho do Nordeste e responde por 34% da produção da região.

Já a safra de algodão é de 1,2 milhão de toneladas - 36,7% superior à safra do ano passado. A Bahia é responsável por 24% da produção nacional, ocupando o segundo lugar na cotonicultura do Brasil e atrás apenas do Mato Grosso. A produção de feijão, por sua vez, deve fechar o ano com uma colheita de 296,5 mil toneladas, sofrendo uma redução 1,3% em relação à safra de 2017, devido à diminuição da área plantada na safra de verão, ainda conforme a CONAB.

