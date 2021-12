Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães constrói escolas em pontos estratégicos da cidade

A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães construiu escolas em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de facilitar o acesso dos estudantes às unidades educacionais.

De acordo com informações do Mural do Oeste, as 12 escolas foram projetadas para bairros populares e vão contribuir com a dinâmica de pais e alunos em relação ao acesso, pois terão muito mais facilidade para levar seus filhos, pois contarão com uma escola perto de casa.

Até o momento, foram entregues pela gestão do prefeito Oziel Oliveira escolas nos bairros Vista Alegre, Sol do Cerrado/Solar dos Buritis, Jardim Paraíso, Florais Leia e Florais Leia III. As demais unidades serão entregues nos próximos dias.

Segundo o site, a construção das escolas vai repercutir na diminuição do transporte escolar, melhorar a mobilidade urbana e possivelmente acabar com os alugueis de prédios onde, anteriormente, funcionavam escolas públicas, gerando economia para os cofres do município.

