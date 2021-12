Prefeitura de Barreiras e Uneb realizam formatura de alunos do curso de Libras

A formatura dos 68 estudantes do curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras), em Barreiras, foi realizada na segunda-feira (4) à noite, na Câmara de Vereadores. As aulas foram promovidas pelo Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial Independente – (Miquei), em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e Prefeitura de Barreiras.

“Com esses novos formandos, todos nós barreirenses ganhamos. A inclusão começa, também, no processo de ensino aprendizagem e esta nova turma, com certeza, irá contribuir na qualificação educacional de Barreiras, bem como no dia a dia de pessoas que precisam dessa comunicação. Por isto, parabenizo ao Miquei e a todos os parceiros e colaboradores desta iniciativa”, disse a secretária de Educação de Barreiras, Cátia Alencar.

A professora de Libras , Francynne Monte, emocionou os convidados ao executar o Hino Nacional e a canção de louvor Aleluia, entre outras músicas, através da língua de sinais.

