Prefeito de Correntina se reúne com secretários estaduais para discutir ações de revitallização do Rio Arrojado

Com o objetivo de traçar um conjunto de ações visando a revitalização das nascentes do Rio Arrojado, o prefeito do município de Correntina, Nilson José Rodrigues, se reúne, nesta sexta-feira (10), com secretários estaduais. A ideia é buscar soluções para o conflito envolvendo os ribeirinhos, que utilizam o rio para as atividades de subsistência, e as empresas agrícolas, que captam a água para a irrigação das lavouras. A proposta da reunião partiu do governador Rui Costa, em consequência ao conflito gerado pela invasão na Fazenda Rio Claro, pertencente à empresa Lavoura e Pecuária Igarashi, localizada na zona rural da cidade.

O episódio ocorreu no último dia 2/11, quando manifestantes atearam fogo nas instalações, destruíram maquinários, sistema de energia e tratores. O primeiro passo será montar uma agenda positiva envolvendo os diversos segmentos da região, a fim de acabar com os conflitos entre os pequenos e os grandes produtores, que já vêm desde 1980. Por conta do recente conflito, o governador determinou o aumento do efetivo policial na região e a rigorosa investigação pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

adblock ativo