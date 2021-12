Prefeito de Barreiras é punido pelo TCM

O prefeito do município de Barreiras, João Barbosa de Souza Sobrinho, foi punido pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), na sessão desta quinta-feira, 18, por irregularidades na contratação de empresa para o fornecimento de material para iluminação pública, ao longo do exercício de 2019.

O relator do processo, conselheiro Francisco Netto, também determinou a formulação de representação ao Ministério Público Estadual para que seja apurada a prática de ato de improbidade administrativa.

O prefeito foi multado no valor de R$ 10 mil. De acordo com a relatoria, na contratação, no valor de R$3.970.448,46, houve ausência de competitividade em razão da desclassificação de quatro outras empresas participantes – em desacordo com a Lei Federal nº 8.666/93.

De acordo com o TCM, também houve adoção, “de forma equivocada, do regime de menor preço – entrega parcelada – empreitada por preço global”. A adoção de regime de licitação inadequado teria resultado em prejuízo aos cofres públicos municipais.

Em sua defesa, o gestor afirmou que “as alegações dos denunciantes sobre as inabilitações são equivocadas, uma vez que as empresas sequer chegaram à fase de habilitação”.

adblock ativo