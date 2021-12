População de Santa Maria da Vitória ganha benefícios nas áreas de Segurança e Saúde

O Centro Integrado de Comunicação (CICOM) de Santa Maria da Vitória foi entregue à população no sábado (3), pelo governador Rui Costa. Durante a solenidade, que aconteceu na sede da nova unidade da Secretaria da Segurança Pública, localizada no bairro de Sambaíba, ele fez a entrega simbólica de 457 sisternas de captação de água para o consumo humano, instaladas pela Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.Uma ambulância do SAMU também foi doada ao município, através da Secretaria da Saúde.

O novo CICOM contará com um efetivo de 14 policiais militares e vai cobrir os municípios de Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana, Correntina, Serra do Ramalho, Carinhanha, Santana, Cocos, Serra Dourada, São Félix do Coribe, Coribe, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Canápolis, Jaborandi e Feira da Mata, contemplando, aproximadamente, 400 mil pessoas. Além da estrutura física, para o funcionamento do Centro, foram instalados rádios fixos, veiculares e portáteis, estações repetidoras, links, entre outros equipamentos.

A iniciativa dá celeridade no acionamento das forças de segurança no atendimento aos chamados da população. A princípio receberá as chamadas do 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil) e com previsão de incorporar chamados para o Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Rui assinou, ainda, ordem de serviço para a Secretaria Estadual de Infraestrutura fazer a restauração e manutenção, por um período de cinco anos, da BA-172, trecho Santa Maria da Vitória/ Entroncamento BR-242 (Muquém do São Francisco). O governador também autorizou à Secretaria de Desenvolvimento Rural a celebrar o convênio no âmbito do Projeto Bahia Produtiva e entregar 39 Cadastros Ambientais Rurais (CAR), emitidos pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), instituição vinculada à Secretaria de Meio Ambiente do Estado.

adblock ativo