PM recupera 16 celulares após assalto em Bom Jesus da Lapa

Uma ação da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto), recuperou 16 celulares roubados, na tarde desta terça-feira, 5, no município de Bom Jesus da Lapa, Centro-Oeste da Bahia.

O assalto ocorreu horas antes, em uma loja de celulares, localizada na avenida Manoel Novais, no centro da cidade, segundo o Portal Folha do Vale. Conforme o site, dois homens participaram da ação.

De acordo com a Polícia Militar, após buscas pela região, as equipes foram avisadas sobre a presença de suspeitos na rua Bela Vista, através de uma denúncia anônima. No local, a guarnição encontrou dois suspeitos, que conseguiram fugir, porém deixaram para trás o material roubado.

Com a dupla estavam 16 aparelhos celulares, que foram apreendidos pela PM e apresentados na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa. Após o procedimento, o material foi encaminhado ao dono do estabelecimento.

