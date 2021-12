Piscicultores de Santa Maria da Vitória recebem 46 mil filhotes de peixes

Piscicultores de Santa Maria da Vitória serão beneficiados, nesta terça-feira (17), com 46 mil alevinos (peixes jovens) de tambaquis. Representantes da prefeitura municipal receberão os peixes, doados pela Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura da Bahia), na estação de piscicultura de Porto Novo, localizada na Vila do Porto, às 14h. Os servidores ficarão responsáveis por fazer a distribuição dos alevinos para 46 famílias pré-selecionadas pela prefeitura local.

O gerente de operações da Bahia Pesca, Antônio Laborda destaca que o programa de peixamento da Bahia Pesca atende a uma série de objetivos do governo da Bahia. “Melhora a qualidade de vida do pescador e aquicultor, fornecendo comida e uma fonte de renda, e contribui com o aumento da produção de pescado do Estado”, pontua.

adblock ativo