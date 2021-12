Piloto morre carbonizado após avião cair em fazenda de São Desidério

Um homem morreu após o avião agrícola que pilotava cair em uma fazenda na tarde do sábado, 20, no município baiano de São Desidério (a 899 km de Salvador). Ainda não identificada, a vítima morreu carbonizada dentro da aeronave. As causas da queda não foram reveladas.

Segundo informações do Blog Braga, o acidente ocorreu por volta das 16h, na Fazenda Tara, distante 100 Km da cidade de Luís Eduardo Magalhães. O piloto fazia a pulverização aérea na lavoura de algodão do local, quando o avião caiu de barriga para cima, pegando fogo logo em seguida.

Conforme a publicação do Blog Braga, após ser periciado ainda no local, o corpo foi encaminhado para o necrotério de Barreiras, onde será feita a necropsia e posteriormente liberado para o sepultamento.

A Polícia Civil de Luís Eduardo Magalhães esteve no local juntamente com a polícia técnica.

