Pavimentação de 23 quilômetros da BA-351 foi autorizada

A ordem de serviço para o início das obras de recuperação e pavimentação dos 23 quilômetros da rodovia BA-351 foi assinada, nesta quarta-feira (20), pelo governador Rui Costa, em visita a Mansidão. A restauração do trecho, que liga a sede municipal ao povoado de Cercado, representará um investimento de mais de R$ 7,3 milhões e as obras têm um prazo estimado de conclusão de 210 dias e irão beneficiar 65 mil habitantes de Mansidão, Buritirama e Santa Rita de Cássia.

“Além das autorizações e entregas realizadas hoje, na cidade, que envolvem as áreas de infraestrutura e abastecimento, vamos equipar os três Postos de Saúde da Família que serão inaugurados em Mansidão, colocando-os em pleno funcionamento, prontos para atenderem a população”, declarou Rui Costa, que também entregou o sistema de abastecimento de água dos povoados de São José, Poço do Meio e Barreiro e o sistema simplificado de abastecimento para a localidade de Nova Esplanada. De acordo com o governador, foram implantados 1.644 metros de rede de distribuição, 192 metros de adução e 69 ligações domiciliares, além de um reservatório com capacidade para 20 metros cúbicos de água. Os investimentos somam R$ 1, 8 milhão.

Rui entregou, ainda, 1.607 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) aos produtores rurais de Mansidão, através da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA). O documento foi instituído nacionalmente como sendo obrigatório para todos os imóveis rurais, visando integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais para compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

adblock ativo