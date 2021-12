Parceria entre agricultores e Banco do Nordeste garante R$ 3,5 milhões em apoio a instituições sociais

Uma parceria entre agricultores baianos e o Banco do Nordeste (BNB) já garantiu, nos últimos dez anos, o investimento de R$ 3,5 milhões em 81 projetos de 45 entidades sociais localizadas nos 13 municípios do Oeste da Bahia. Por meio do Fundo de Desenvolvimento Sustentável da Bahia (FUNDESIS), os trabalhadores revertem uma pequena parte do montante da contratação do financiamento de custeio agrícola para melhorar a vida de crianças, adolescentes e idosos, que passam por situação de vulnerabilidade social.

Através do acordo de cooperação técnica e financeira firmada com o Instituto AIBA da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, responsável pela gestão do FUNDESIS, o agricultor autoriza que parte do custos do financiamento seja destinada aos projetos socioambientais da região. “Ao apoiar o desenvolvimento destas causas sociais fundamentais para a nossa sociedade, ainda existe o estímulo à geração de emprego movimentando a economia local como um todo”, ressalta o superintendente estadual do BNB, Antônio Jorge Guimarães.

Dentre as instituições já apoiadas pelos agricultores estão o Projeto Catavento, em Barreiras; o Abrigo dos Idosos Irmã Zélia, em Correntina; e o Instituto Recicla Social, em Luís Eduardo Magalhães, sendo contempladas também nos últimos dez anos creches, centro culturais, orfanatos, abrigo que atendem bebês, crianças, jovens, adultos, idosos em situação de vulnerabilidade social.

O presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Júlio Cézar Busato, acredita que esta parceria com o BNB demostra que é possível aliar o desenvolvimento econômico e social. “Estamos em uma região agrícola altamente tecnificada, onde os agricultores vêm se esforçando para plantar com cada vez mais produtividade e que, por meio das instituições, como a AIBA e ABAPA, vêm fazendo mais do que as legislações ambiental e trabalhista exigem. O aporte de recursos dos agricultores ao FUNDESIS é mais uma demonstração que estamos preocupados também com o desenvolvimento social da região do qual trabalhamos e moramos”, afirma.

