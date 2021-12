Papel do agricultor na preservação do cerrado é tema de abertura da Bahia Farm

Na abertura da Bahia Farm Show 2018, na próxima terça-feira (29), a partir das 14h, será realizado o tradicional Fórum do Canal Rural, que debaterá o tema “O papel do agricultor na preservação do cerrado”. Na ocasião, o o chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) - Monitoramento de Satélite, Evaristo Miranda, apresentará um recente estudo no qual se confirma que 64% de todo o bioma cerrado do Oeste da Bahia encontram-se conservados.

A agricultura no Brasil, enfatiza Evaristo, utiliza somente 9% do território nacional, sendo 66% identificados como vegetação nativa com diferentes fisionomias (campestres e florestais), totalizando 177 milhões de hectares preservados pelos próprios agricultores. “Comparativamente, os agricultores norte-americanos conservam bem menos e plantam bem mais. Eles usam 45,3% das suas terras para a agricultura e somente 19,9% estão destinados à preservação. Nos últimos dez anos, juntamente com o investimento em tecnologia, os produtores baianos passaram a ser referência na produção sustentável de grãos e fibra e são eles que mantêm a maior quantidade de áreas de vegetação nativa conservada na região”, pontua.

Também participam do Fórum do Canal Rural, os presidentes da Bahia Farm Show, Celestino Zanella; da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Júlio Cézar Busato. Na oportunidade, eles vão reforçar os projetos desenvolvidos pelas entidades para apoiar a preservação do meio ambiente, a exemplo do projeto de recuperação de nascentes e do estudo do potencial hídrico do Aquífero Urucuia. “O Fórum será mais uma oportunidade para desmistificar que não respeitamos o meio ambiente. Ao contrário, estamos fazendo a nossa parte, utilizando os recursos naturais de forma sustentável, visando a produção e, ao mesmo tempo, garantindo o solo, a água e as áreas de floresta nativa em nossas propriedades, como será mostrado no estudo da Embrapa”, afirma Zanella.

Programação

Ainda dentro da proposta de aprofundar o tema da produção sustentável, a Bahia Farm Show 2018 traz, também, na sua programação a palestra com os pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Fernando Pruski e José Rui de Castro, que vão mostrar, na quarta-feira (30), os últimos levantamentos do Estudo do Potencial Hídrico do Oeste da Bahia, produzido em conjunto com a Universidade de Nebraska, dos Estados Unidos, e apresentarão os dados do Sistema de Informação Hidrológica para o Oeste da Bahia (SIHBA).

Na quinta-feira (31), serão relatados os resultados do programa de sustentabilidade realizado junto às propriedades rurais do Oeste da Bahia, com o workshop Soja Plus, uma parceria entre a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), que se somam às palestras sobre “Tecnologia para a Agricultura de Precisão e Grãos” e “Irrigação Subterrânea de Grãos. A grade completa da programação oficial de palestras e debates da Bahia Farm Show 2018 pode ser conferida no site da feira. : https://www.bahiafarmshow.com.br/programacao/.

