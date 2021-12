Pacificação em Correntina é discutida na governadoria do Estado

"O que nós queremos é a pacificação de Correntina o mais rapidamente possível. E, para isso, precisamos levantar todas as informações com precisão e ouvir os anseios da sociedade". A afirmação é do governador Rui Costa, que reuniu oito secretários, técnicos e diretores de órgãos estaduais em pleno feriado da Proclamação da República, na quarta-feira (15).

Rui pediu pressa e cobrou dos secretários e técnicos presentes um plano de ações nas mais diversas áreas, com foco no desenvolvimento ambiental, social e econômico da região. “Muito em breve, vamos apresentar uma proposta consistente e técnica, que poderá servir de modelo para outras regiões do Estado”, afirmou o governador durante o encontro.

Correntina

No início deste mês, a Fazenda Rio Claro, pertencente à empresa Lavoura e Pecuária Igarashi, localizada na zona rural de Correntina., registrou atos de invasão e depredação. Os invasores atearam fogo nas instalações, destruindo maquinários, o sistema de energia e tratores. A fazenda é conhecida pela produção de batata, cenoura, feijão, tomate, alho e cebola.

adblock ativo