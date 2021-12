Operações de combate aos incêndios são intensificadas no Oeste da Bahia

As operações de combate aos incêndios florestais foram intensificadas na região Oeste nos últimos dias. Nesta quarta-feira (25), o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) foi informado sobre o mais um foco de incêndio, desta vez, próximo à comunidade da Muriçoca, na Área de Preservação Ambiental (APA) Rio de Janeiro. Os bombeiros militares atuam no local juntamente com as brigadas da Agronol e Agrifirma.

As ações são realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), que atuam no Programa Bahia Sem Fogo, coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o INEMA, com a participação das brigadas voluntárias.

Em Barreiras, o fogo foi extinto na Serra da Bandeira. Já na cidade de Morpará, foram identificados dois pontos de queimadas, na Serra do Morpará e em uma localidade conhecida como Fonseca. Foram deslocados dez bombeiros para realizar o combate na região. As operações continuam no município até que o fogo seja controlado.

