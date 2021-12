Operação Safra reforça segurança no Oeste da Bahia

A Operação Safra teve a sua 5ª edição lançada, nesta quinta-feira (18), na cidade de Barreiras, no Oeste da Bahia. Entre 18 de outubro de 2018 e 8 de abril de 2019, ações preventivas e ostensivas estarão intensificadas em toda a região. As unidades territoriais 85ª CIPM e Rondesp Oeste, e especializadas da Polícia Militar - Grupamento Aéreo, Companhia Independente de Policiamento Especializado e o Batalhão de Polícia Rodoviária - passam a reforçar as visitas às fazendas produtoras e promovem o acompanhamento das ações desempenhadas pelos produtores.

"Há cinco anos pensamos, junto com a comunidade do Oeste baiano, uma forma de combater os furtos e roubos de quem trabalha com a agricultura. Deu certo e hoje estamos aqui reafirmando esse trabalho integrado", comentou o secretário da Segurança Pública do Estado, Maurício Barbosa, lembrando que, nos últimos anos, cerca de R$ 13 milhões foram investidos na região. "A Base Avançada do Graer, erguida em parceria com a iniciativa privada, é uma unidade que incrementa ainda mais esta operação", completou.

