Operação Safra reforça policiamento na zona rural de Barreiras

Durante seis meses, 150 policiais, dez viaturas e um helicóptero irão fortalecer a segurança na zona rural de Barreiras, no Oeste da Bahia. Trata-se da Operação Safra 2017/2018, lançada na última sexta-feira (6), com a participação de diversas autoridades da região, representantes da Polícia Militar e sociedade civil. A ação, que será realizada de 19 de outubro a 19 de abril, visa, também, proporcionar apoio ao trabalho da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia (SEAGRI), no controle fitossanitário e no trânsito de produtos e defensivos agrícolas.

O diretor da ADAB, Paulo Cezar, fala sobre a operação. “A Polícia Militar cumpre papel fundamental na Bahia. Essa operação, em específico, promove políticas públicas de segurança em uma área de alta produtividade agrícola, mas também a todos que estão inseridos na produção. E para a nossa agência a garantia na defesa agropecuária, de produtos e defensivos agrícolas”. Em sua quarta edição, a Operação Safra é realizada pela Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando de Policiamento da Região Oeste, do Comando de Policiamento Especializado, da Cipe Cerrado e 3ª Companhia de Polícia Rodoviária.

A ação é realizada em um período em que aumenta o índice de assaltos no campo, proporcionando mais segurança às comunidades agrícolas e permitindo que o agricultor possa cuidar do plantio. “São 91 mil km² de cobertura, beneficiando mais de 450 mil pessoas, em seis meses de operação. A nossa meta é que todo setor produtivo e a sociedade como um todo tenham a segurança reforçada”, explica o coronel Paulo Uzeda.

O presidente em exercício da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), Luiz Pradella, reiterou a necessidade de todos os órgãos e instituições estarem unidos nesse propósito. “É uma parceria que envolve todos. Gera mais segurança, emprego e renda. Nós temos uma região de expansão agrícola muito grande. Então, temos que promover ações como essa para a sustentabilidade dos negócios”.

