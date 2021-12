Operação desvenda esquema de fake news em Luís Eduardo Magalhães

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nas primeiras horas desta quarta-feira, 17, mandado de busca, apreensão e condução coercitiva na casa do fotógrafo Matheus Loiola, funcionário do jornalista Sigi Vilares, na cidade de Luis Eduardo Magalhães, no oeste do estado.

Os policiais chegaram à residência de Matheus, localizada no bairro Jardim Paraíso, por volta de 6h15. Não houve resistência e ele foi levado à delegacia para prestar depoimento, onde está neste momento. Foram apreendidos notebook, celular e HD externo, que serão periciados. Ele é investigado pelos crimes de calúnia, difamação, falsidade ideológica e associação criminosa, por supostamente integrar um esquema de produção de perfis falsos nas redes sociais.

As suspeitas são a de que Matheus Loiola seria o produtor de publicações difamatórias nas páginas Luiseduardoonline, no Facebook e Instagram, criadas há três anos, além de evidências de que ele fabricava perfis falsos para atacar adversários políticos da família Vilares.

“Matheus confirmou que é proprietário do site, mas não revelou quem está por trás, financiando o esquema”, afirma o delegado Rivaldo Lins, que conduz a investigação. Ainda segundo ele, a depender do conteúdo do depoimento, outras pessoas podem ser ouvidas para prestar esclarecimentos.

adblock ativo