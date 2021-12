Operação Colheita: quatro mil pés de maconha são destruídos no interior da Bahia

Cerca de quatro mil pés de maconha foram erradicados nesta terça-feira, 23, na cidade de Bom Jesus da Lapa, oeste da Bahia. Nomeada como Operação Colheita, a ação foi comandada por equipes da Delegacia Territorial (DT) e da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), A plantação ficava na localidade de Serra da Penha, na zona rural de Paratinga, a 710 km de Salvador. De acordo com o delegado Marcos Aurélio de Oliveira Porto, os suspeitos fugiram do local ao perceberem a chegada da polícia.

"Durante a aproximação da equipe, os indivíduos acabaram evadindo. Este trabalho de combate ao tráfico de drogas na região de Paratinga e Bom Jesus da Lapa é mais uma das ações que estamos desenvolvendo no sentido de evitar que traficantes se instalem e desenvolvam sua atividade criminosa, que é a mola mestra dos homicídios e demais Crimes Violentos Letais Intencionais (CLVIs) que ocorrem aqui na região", declarou o delegado, que é responsável pelas DTs dos dois municípios.

As investigações continuam, a fim de localizar o proprietário do terreno e identificar os responsáveis pelo plantio e irrigação.

