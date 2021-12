Novos trechos de estrada no Oeste da Bahia serão recuperados

Agricultores baianos assinaram convênio de cooperação técnica para a recuperação de estradas nos municípios de Cocos e São Desidério. A ação, que integra o programa Patrulha Mecanizada, visa melhorar as vias para o escoamento de grãos das áreas agrícolas, beneficiando, também, os moradores que precisam circular entre as cidades. A obra é realizada por meio de uma parceria da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) e Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) com as respectivas prefeituras municipais.

O prefeito de Cocos, Marcelo Emerenciano, afirma que será recuperado um trecho de 50 km que liga as cidades de Cocos, na Bahia, a Mambaí, em Goiás. parceria com os produtores rurais é fundamental para recuperar a estrada, que é . “Essa estrada é uma importante via de acesso para a área agrícola e para o cerrado goiano e Brasília (DF) e estava intransitável há muitos anos, travando o acesso das pessoas e o crescimento econômico local e, consequentemente, elevando os custos da produção agrícola, que poderia gerar ainda mais emprego e renda em nosso município”, ressalta.

Em São Desidério serão recuperados 104 Km de estrada vicinal que liga a BA-463 a BR-020, conhecida como “Linha dos Pivôs”. “Já firmamos um convênio em que recuperamos a Rodovia da Soja e agora será beneficiada esta linha que concentra um grande número de empreendimentos agrícolas. Parcerias como estas são sempre bem vindas, pois todos ganham, seja o município ou os produtores”, considera o prefeito de São Desidério, José Carlos de Carvalho.

O presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, destaca que “os produtores vêm se unindo e fechando as parcerias com as prefeituras para garantir mais facilidade e melhorias do acesso das pessoas que vivem na zona rural e na circulação de mercadorias e da safra agrícola”. Desde o início do Patrulha, em 2013, já foram recuperados mais de 1.000 km de estradas, com um investimento aproximado de R$ 30 milhões para a aquisição de máquinas, manutenção e custeio das operações do programa.

