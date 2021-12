Novo convênio pretende ampliar profissionalização de jovens e adultos no Oeste da Bahia

A Secretaria Estadual de Educação estuda concretizar um novo convênio para ampliar as atividades em parceria com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA). O objetivo promover ações conjuntas para a Educação profissionalizante de jovens e adultos no Oeste da Bahia. O superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria, Durval Libânio, sinalizou a possibilidade de promover atividades em conjunto para formação e qualificação profissional de estudantes e trabalhadores da zona rural no âmbito da cadeia produtiva da cotonicultura (cultura do algodão).

O gestor da Secretaria da educação explica que já existe um convênio entre a ABAPA e o Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), que, segundo ele, já vem funcionando com a participação dos estudantes em eventos e cursos técnicos da área agrícola proporcionados pela ABAPA. “A ideia é garantir este mesmo acesso de cursos, principalmente com a operação de máquinas agrícolas, conectando com um mundo do trabalho e com a realidade do Oeste da Bahia, que hoje conta com uma agricultura tecnificada e de ponta”, afirma Durval Libânio, destacando que a iniciativa começou a ser implementada por meio de uma reunião entre o presidente da ABAPA, Júlio Busato, e o secretário de Educação da Bahia, Walter Pinheiro.

O presidente da ABAPA, Júlio Busato, afirma que esta parceria é importante, também, para os produtores rurais e as empresas do setor Agrícola que terão, futuramente, profissionais capacitados para atuarem no mercado de trabalho. “Por meio do nosso Centro de Treinamentos, temos toda uma infraestrutura de equipamentos e máquinas modernas e de pessoas com conhecimento teórico e prático para desenvolverem estes treinamentos. Abrir essa parceria com o Governo do Estado pode proporcionar que os estudantes dos cursos técnicos cheguem efetivamente preparados para o trabalho no campo e em toda a cadeia do agronegócio”, afirma, ressaltando que, no ano passado, a ABAPA, por meio do seu Centro de Treinamentos, capacitou cerca de 6,3 mil trabalhadores do segmento agrícola de todo o Oeste da Bahia.

