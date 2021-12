Nascentes de rios de Correntina, Cocos e Jaborandi vão ser recuperadas

Produtores rurais do Oeste baiano vão recuperar nascentes de rios dos municípios de Correntina, Cocos e Jaborandi. O projeto piloto, executado pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) e Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), em parceria com as prefeituras municipais, já vem sendo executado em São Desidério, que já teve cinco nascentes protegidas e recuperadas, em parceria com o município. A ação, que deverá ser desenvolvida também em outras cidades da região Bahia, a exemplo de Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves e Wanderley, prevê a recuperação de até 50 nascentes no Oeste do Estado.

O presidente da ABAPA, Júlio Busato, acredita que o sucesso do projeto piloto de recuperação de nascentes em São Desidério vem trazendo o interesse de outros municípios do Oeste da Bahia. “Visitamos, no último domingo (18), uma das nascentes recuperadas em São Desidério, na localidade de Alegre, e ficamos ainda mais convictos da importância dessa ação, principalmente para quem precisa das águas dessa nascente para beber, para a dessendentação de animais ou para tirar o sustento ao irrigar a sua plantação”.

Na reunião com os secretários de Meio Ambiente das três cidades, o diretor executivo da ABAPA, Lidervan Morais, intermediou os acordos de cooperação técnica, visando desenvolver o projeto nesses municípios. A secretária de Meio Ambiente de Correntina, Regina de Castro, afirma que foi positiva a reunião para que os trabalhos possam ser iniciados. “Depois da escolha e diagnóstico do local, a ideia é estabelecer o roteiro para executar a ação com o apoio das comunidades da zona rural, que ficam no entorno dessas nascentes. O incentivo dos produtores é fundamental diante da grande demanda para proteger as 327 nascentes mapeadas em Correntina”.

Representando o secretário de Meio Ambiente de Cocos, Agenor Ribas, a bióloga da Danielle Barbosa também vê na parceria com os agricultores baianos um pontapé para começar a recuperação das nascentes no município. “Quando fomos acionados, já estávamos trabalhando no levantamento, o que vai facilitar a escolha de algumas delas para fazer a recuperação”, afirmou. O secretário de Meio Ambiente de Jaborandi, Dalmir Alves das Neves, falou de sua ansiedade para dar início ao projeto no município. “Já começamos a catalogar as nascentes e há três anos fizemos um trabalho nesse sentido. Com a parceria dos agricultores e com a capacitação que vai acontecer, o trabalho acontecerá de forma mais rápida e contínua”, opinou.

A diretora de Meio Ambiente da AIBA, Alessandra Chaves, destacou o valor humano agregado na manutenção e recuperação das nascentes. “É claro que o ambiental é importante, mas é preciso perceber também o valor do serviço água para as famílias que dependem diretamente destas nascentes”, avalia, completando que o trabalho de recuperação de nascentes vai começar no início de abril, com a realização do curso “Capacitação para a recuperação de nascentes”, a ser realizado em Barreira pela AIBA e ABAPA.

