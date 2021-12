Nascentes de rios de Cocos, Formosa do Rio Preto e Jaborandi são recuperadas

Agricultores recuperam as nascentes de rios de mais três municípios do Oeste baiano: Cocos, Formosa do Rio Preto e Jaborandi. Realizada em parceria com as prefeituras, a ação é resultado de uma capacitação promovida por produtores rurais, por meio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) e da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), que culminou com o diagnóstico, a proteção e a recuperação das nascentes. Os agricultores vão investir ao longo deste ano, por meio de recursos do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), R$ 500 mil para atender as cidades da região.

O secretário de Meio Ambiente de Cocos, Agenor Neto, explica que foi recuperada uma nascente do Rio São José, mais conhecido como Rio de Cocos. “A nascente fica a 2 km da cidade e o riozinho é uma riqueza, pois muita gente vive das hortas que são plantadas nas suas margens. O curso foi excelente, veio em um momento muito propício nesse período de seca”, afirma. Para o secretário de Meio Ambiente de Jaborandi, Dalmir Alves das Neves, a capacitação e a parceria da ABAPA e AIBA será o diferencial para que a ação se mantenha e entre como uma política do município para a preservação do meio ambiente. “Esta união entre os agricultores e o poder público é fundamental para ajudar a impulsionar o projeto”, considera.

Não há motivo para diferenciar a produção agrícola do meio ambiente, na opinião do presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato. “Os produtores estão fazendo a sua parte e apoiando em projetos como a recuperação de nascentes e respeitando as áreas de reserva legal e preservação permanente. Um estudo da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ) comprova que os agricultores são quem mais preservam o meio ambiente e mostra que 64% do cerrado do Oeste da Bahia encontra-se preservado, sendo a maioria em área dos próprios produtores”, ressalta.

