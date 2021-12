Município de Luís Eduardo Magalhães realiza mutirão de cirurgias

A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães vem promovendo o projeto Mutirão de Cirurgias. A ação, segundo dados oficiais, já contemplou mais de 150 pacientes, que receberam gratuitamente a equipe médica e toda a estrutura necessária para o procedimento, além do acompanhamento após a intervenção. Até o momento, foram realizadas 54 cirurgias otorrinolaringológicas (ouvido, nariz e garganta), 51 de retirada de nódulos e 27 vasectomias, além de operações de hérnias, laqueaduras, hemorroidas, retirada parcial da mama e de catarata também recebeu atendimento.

O prefeito Oziel Oliveira afirmou que o Mutirão de Cirurgias foi idealizado a partir da constatação do grande número de pessoas que aguardavam há muito tempo por um procedimento cirúrgico e o objetivo foi reestruturar a rede municipal de saúde para garantir um atendimento digno e humanizado à população. “Esta iniciativa foi sonhada e planejada em cada detalhe e seguimos o critério, na seleção, do maior tempo de espera, com prioridade para alguns casos mais graves. Nossa intenção é zerar a fila, um problema comum na maioria das cidades brasileiras”.

De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, desde o início do ano, 939 pacientes foram atendidos pelo Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), acolhidos pela casa de apoio em Salvador, e fornecidas 1.449 passagens para tratamento médico em outras cidades. Os procedimentos cirúrgicos estão sendo realizados no Hospital e Maternidade Dr. Gileno de Sá Oliveira e continuarão até o fim do mês de dezembro. A prefeitura encaminhou, também, 40 pacientes para o mutirão na cidade de Barra, custeando as despesas com hospedagem e transporte. Além disso, o Sistema Vida, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado, viabilizou 86 procedimentos de cintilografias, cateterismo e litotripsia.

