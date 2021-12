Mulher é presa em ônibus interestadual com quase 20 kg em drogas

Uma mulher de 20 anos foi presa na manhã deste domingo, 27, pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Barreiras (distante a 863 km de Salvador), no extremo oeste da Bahia. Ele estava em um ônibus interestadual, sob suspeita de estar com drogas em sua posse.

De acordo com os agentes rodoviários, a operação foi realizada em ação conjunta com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). As equipes abordaram o ônibus que seguia de Goiânia (GO) com destino a Fortaleza (CE) e decidiram aprofundar à fiscalização no compartimento de bagagens.

Cães farejadores foram utilizados no momento da inspeção e eles sinalizaram a existência dos entorpecentes em uma das malas. Na bagagem foram encontrados 18 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína e 100 gramas de haxixe.

Apontada como responsável pela mala, a mulher alegou aos policiais que havia recebido as drogas na rodoviária de São Paulo (SP) e que os levaria até Fortaleza (CE). Ela ainda contou que ganharia R$ 4 mil pelo serviço.

A mulher foi presa por tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, e encaminhada com o material para a Polícia Civil de Barreiras.

