Mulher é presa em Barreiras com maconha escondida em sacos de arroz

Uma mulher de 32 anos foi presa com 6 kg de maconha que estavam escondidos em sacos de arroz. O caso aconteceu neste último domingo, 16, em Barreiras, no extremo oeste baiano. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga saiu de Diadema (SP) e seria levada para Boa Viagem (CE).

Questionada, a suspeita de transportar o material, informou aos agentes que recebeu a droga em Diadema (SP) e que foi contratada por mil reais para fazer o transporte da maconha até a cidade cearense de Boa Viagem.

O material foi encontrado com ajuda do cão de farejador K9 Fridel, que sinalizou para existência de ilícito dentro de uma caixa de papelão que continha alimentos.

A mulher e o produto apreendido foram apresentados a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Barreiras.

