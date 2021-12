Motociclista morre em acidente na BR-135, trecho de Riachão das Neves

Um homem, identificado como Maic Soares Nunes, de 26 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 25, após sofrer um acidente de moto na BR-135, altura do Km 105, região rural do município de Riachão das Neves (distante a 918 km de Salvador), no extremo-oeste do estado.

De acordo com o Blog do Braga, o corpo do rapaz teria sido encontrado por volta das 6h, próximo das margens da rodovia. No entanto, ainda não há informações sobre a existência de outro veículo no acidente.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realizar a perícia e remover o corpo para o necrotério, onde será realizado a necropsia. Os ferimentos da vítima são condizentes ao acidente de trânsito, não levantando suspeitas de homicídio ou algo parecido.

O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

