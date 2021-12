Moradores de distrito de São Desidério passam a ter água de qualidade

Água de qualidade chega a 12 famílias do distrito de Alegre, em São Desidério, após a recuperação da nascente de rios. A iniciativa faz parte do Projeto de Recuperação de Nascentes, executado por meio de um acordo de cooperação técnica entre a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e prefeituras da região Oeste da Bahia. O aporte financeiro garante aos municípios recuperar nascentes em situação de risco.

A nascente da localidade de Alegre é a terceira de São Desidério contemplada no projeto. Outras 13 ainda serão beneficiadas. As famílias passarão a contar com água vinda da fonte, agora devidamente isolada com a utilização do método Caxambu, que tem como base a proteção do veio da água. “Utilizamos barro, cimento e pedras, realizamos a limpeza geral e o isolamento para evitar a entrada de bichos e sujeira. A água é retirada por meio de um cano e armazenada em uma caixa d’agua de onde será distribuída para as casas da localidade”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente , Joacy Carvalho.

O presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, explica que naquela área não houve necessidade de plantio de mudas de árvores típicas do cerrado, porque o local está bem preservado. Apenas foi utilizado o cercamento e o isolamento do local onde o lençol freático aflora. “O incentivo na recuperação das nascentes, juntamente com a adoção de técnicas de produção sustentáveis, mostra o quanto os agricultores estão preocupados com os rios e com o meio ambiente, é gratificante para nós saber os moradores de Alegre terão mais dignidade com a tão esperada chegada da água em suas casas”, afirma o dirigente da ABAPA, ressaltando que, além de São Desidério, os agricultores começam a negociar a recuperação de nascentes junto aos municípios de Barreiras e Riachão das Neves.

adblock ativo