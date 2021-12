Mais R$ 186 milhões estão sendo investidos em sete cidades do Oeste baiano

O Oeste baiano se consolida como propulsor da economia do Estado com o volume de investimentos do governo estadual na região, conforme os gestores municipais. Nos últimos três meses, o governador Rui Costa autorizou a liberação de recursos e entregou obras que somam mais de R$ 186 milhões em áreas como infraestrutura, segurança, saúde e desenvolvimento rural. “A região Oeste da Bahia é uma das que vem apresentando um grande desenvolvimento nos últimos anos, impulsionado, sobretudo, pela produção agrícola. Por isso, considero fundamental que haja investimento público, a fim de que o crescimento ocorra de forma sustentável. E não temos medido esforços para levar o poder público a essa região, com obras nas áreas de infraestrutura, saneamento, segurança, educação e saúde”, destacou Rui Costa.

Em Barreiras, por exemplo, foi assinada, na semana passada, ordem de serviço para a construção de uma policlínica orçada em mais de R$ 25 milhões. Ainda na cidade foi autorizado o lançamento do edital para elaboração do projeto de reforma e ampliação do Hospital do Oeste, que vai envolver recursos da ordem de R$14,7 milhões. Foi entregue também as novas sedes da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA) e da Defensoria Pública e um sistema de abastecimento de água.

Já em São Félix do Coribe, o governador assinou ordem de serviço no valor de mais de R$ 15 milhões para a restauração e manutenção da Rodovia BA-172, no trecho que liga Jaborandi a São Félix do Coribe, por um período de cinco anos. O município vizinho, Coribe, recebeu 887 títulos do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para o fortalecimento da Agricultura Familiar e novos sistemas de abastecimento de água para a sede e a localidade de Ranchinho, com um investimento de, aproximadamente, R$ 4 milhões.

Outra cidade beneficiada foi Santa Maria da Vitória, onde Rui Costa inaugurou o Centro Integrado de Comunicação (CICOM), unidade da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que recebeu um investimento de R$ 1,6 milhão. Também assinou ordem de serviço para a restauração e manutenção, por um período de cinco anos, de mais um trecho da BA-172, no entroncamento com a BR-242, na região de Muquém do São Francisco, com um investimento de mais de R$ 20 milhões. Durante a visita ao município, ainda foram entregues 457 cisternas de captação de água para o consumo humano, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), e 639 títulos do Cadastro Ambiental Rural (CAR), emitidos pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), instituição vinculada à Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), cujo investimento foi de mais R$ 1,4 milhão.

Ordem de serviço também foi assinada em Luís Eduardo Magalhães para recuperação de 280 quilômetros de rodovias. A intervenção prevê a manutenção e restauração, por cinco anos, de trechos conhecidos como Anel da Soja (BA-459 e BA-460) e Coaceral (BA-225), passando por estradas estaduais e federais pelas quais transitam, aproximadamente, 1,5 mil veículos diariamente. O investimento de R$ 67,9 milhões vai beneficiar 270 mil moradores de Luís Eduardo Magalhães, São Desidério, Catolândia e Barreiras. Na ocasião, ainda foi autorizada pavimentação de ruas do município no valor de R$ 6 milhões. Parte das vias dá acesso à estrutura do Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) também foi inaugurado, com um investimento de R$ 3,3 milhões. No local passarão a trabalhar os efetivos locais das polícias Militar e Civil.

Em Serra Dourada, por sua vez, o governador Rui Costa afirma que o investimento de mais de R$ 3 milhões é destinado à melhoria do abastecimento de água do município. Desse modo, foi inaugurado um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SIAA), que vai atender à localidade de Charco, e outros sistemas que vão beneficiar os moradores dos povoados de Traíra, Morrinhos e Lagoa da Onça. Também foi autorizada a construção de sistemas nas localidades de Jurema e Poço do Mato. Ainda no município, ele autorizou a publicação de edital de licitação para a pavimentação do trecho do Acesso Sul da estrada, que liga a sede à rodovia.

Também beneficiado, São Desidério terá a recuperação de 125 quilômetros da BA-463, no trecho que liga o município à BR-020, na altura do distrito de Roda Velha, no valor de R$ 29,9 milhões. Ainda na cidade, o governo celebrou convênio com a prefeitura local, via Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamentos (SIHS), que garante o fornecimento de 27 mil metros de tubos e seis reservatórios, permitindo 450 novas ligações domiciliares de água para o distrito de Sítio do Rio Grande, por meio de um investimento de R$ 200 mil. Na ocasião foi entregue, ainda, uma ambulância nova e 600 certificados do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, a fim de fortalecer o controle e fiscalização das atividades rurais na região.

