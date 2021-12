Mais de oito mil moradores de Coribe passam a ter água tratada

O sistema de abastecimento de água da sede da cidade de Coribe e o sistema integrado da localidade de Ranchinho foram entregues nesta sexta-feira (2), pelo governador Rui Costa. A ação, que teve um investimento de R$ 4 milhões, beneficia oito mil moradores do município. “Estamos concluindo a segunda etapa desse sistema de abastecimento, trazendo água potável para a população. Meu sonho é que todos os distritos de Coribe tenham água tratada e estamos trabalhando para isso. Aqui também autorizei a restauração e manutenção dessa estrada, que está bastante estragada e que, em breve, voltará a atender o povo da região com qualidade, fazendo a economia se desenvolver”, disse Rui, referindo-se a BA 172, no trecho que liga Jaborandi a São Félix do Coribe.

O sistema de abastecimento capta a água na Estação de Tratamento construída na localidade de Ranchinho e a leva por um adutora com 12 mil e 496 metros de extensão. Do empreendimento ainda faz parte uma estação elevatória e mais quatro reservatórios, rede de distribuição e 2.857 ligações domiciliares. O investimento para a restauração da BA 172, por sua vez, é de R$ 15 milhões e irá beneficiar mais de 98 mil pessoas que circulam pelos municípios da região. Segundo o governador, o contrato prevê a manutenção da estrada por um período de cinco anos.

Ainda em Coribe, o governador entregou uma ambulância para a prefeitura do município, no valor de R$ 66,7 mil; além de 887 certificados de Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rural (CEFIR). O documento é obrigatório para todos os imóveis rurais, a fim de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, com o objetivo de compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

adblock ativo