Mais de 11 kg de drogas e R$ 9 mil são encontrados com casal em Feira de Santana

Mais de 11 quilos de drogas e cerca de R$ 9 mil em espécie foram encontrados em um imóvel com um casal, na noite desta sexta-feira, 2, em Feira de Santana (a 116 km de Salvador). Parte dos entorpecentes estava dentro de um balde enterrado no quintal da propriedade.

Realizado pelo Esquadrão Asa Branca, o flagrante aconteceu no Conjunto Renascer, Rua G, Parque Ipê. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes faziam patrulhamento na área quando viram um homem saindo de um imóvel com uma embalagem. O suspeito tentou retornar à casa, mas acabou alcançado com várias porções de drogas.

Durante revista no local, os policiais encontraram o balde enterrado no quintal contendo 10 tabletes de maconha. Também foram apreendidos mais dois quilos da mesma droga em porções prontas para a venda, 441 pinos de cocaína, e 45 pedras de crack.

Além dos entorpecentes, sete celulares, seis balanças, 27 munições de calibre diferentes, quatro estojos e três motocicletas utilizadas no transporte dos materiais, foram localizados. Ainda de acordo com a SSP-BA, mais tarde, unidades da Rondesp Leste apreenderam armas que podem estar ligadas ao tráfico na mesma região.

O casal foi apresentado na 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).

