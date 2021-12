Luís Eduardo Magalhães sedia a 14 ª edição da Bahia Farm Show

A 14ª edição da Bahia Farm Show, agendada para o período de 29 de maio a 2 de junho, no município de Luís Eduardo Magalhães, acontece em um momento de otimismo entre os produtores de uma região onde o agronegócio impulsiona e movimenta a economia. Consolidada como uma das maiores feiras do Brasil em volume de negócios, a Bahia Farm tende a repetir o sucesso de 2017, quando atingiu a marca histórica de R$ 1,531 bilhão em intenções de negócios, de acordo com os dirigentes da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), realizadora do evento.

A coordenadora da Bahia Farm Show, Rosi Cerrato, destaca que há três meses do início da edição 2018, os espaços oferecidos na área coberta estão 100% vendidos e a ocupação da área externa já atinge 85%. Serão mais de 200 expositores que estarão durante os cinco dias do evento representando mais de 900 marcas e produtos. A aposta deste ano é na internacionalização da feira, que já conta com a confirmação de expositores da Alemanha, Estados Unidos, Espanha e Argentina. “Ao continuar organizando a Bahia Farm para oferecer as melhores condições a expositores e público é natural que venham mais expositores tanto do Brasil quanto de outros países”, observa a coordenadora Rosi Cerrato.

Estimado em 75 mil pessoas, o público irá conferir as novidades expostas, bem como poderá participar de uma grade composta por eventos de transferência de conhecimento e debates sobre temas como o aumento da produtividade de pequenos, médios e grandes produtores rurais. Palestras e mesas redondas direcionadas à agricultura empresarial e familiar, incluindo o Fórum do Canal Rural transmitido, ao vivo, em rede nacional, fazem parte da programação reservada aos participantes da feira, que conta com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda (ASSOMIBA), Fundação Bahia e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.

Ainda segundo a coordenadora do evento, a estimativa da organização é que a Bahia Farm Show promova a geração de mais de três mil empregos diretos e indiretos, antes e durante o período oficial, o que contribui para o aquecimento da economia regional. A participação de agentes financeiros públicos e privados também está garantida, que trazem opções em financiamentos e linhas de crédito específicas para o setor agropecuário, taxas de juros convidativas, além de condições elásticas e facilitadas de pagamento.

adblock ativo