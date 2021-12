Luís Eduardo Magalhães inicia pagamento de auxílio emergencial

O cartão benefício, que dá direito ao Auxílio Emergencial Municipal, foi entregue nesta sexta-feira, 25, para mais de 700 pessoas contempladas na primeira etapa do programa, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (distante a 956 km de Salvador), no extremo oeste do estado.

A Câmara do município foi representada pelos vereadores Zadinho da Motinha (PSD) e Zezília Martins (Avante), no momento da entrega. O Auxílio Emergencial Municipal, é um programa de transferência de renda, de iniciativa da prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, com recursos próprios, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

“A importância é muito grande, porque a gente nesse momento de pandemia tem passado por muita coisa. A gente não está podendo trabalhar, então agradecer primeiramente a Deus e agradecer ao prefeito também”, contou a dona de casa, Gilvanete Bispo.

De acordo com o Secretário de Governo, Danilo Henrique, o modelo de auxílio por meio do cartão deverá ser adotado para as cestas básicas e kits merenda. “O uso do cartão gera mais dignidade para o cidadão que está recebendo o benefício. Ele não precisa sair com uma cesta nas costas e ainda poderá escolher o que comprar. Numa cesta não podemos colocar carne, por exemplo. Com o cartão ele tem essa opção”, disse Danilo Henrique.

Luís Eduardo Magalhães é uma das poucas cidades baianas, dentre os 417 municípios, com um programa que vai atender mais de duas mil famílias em situação de vulnerabilidade.

Por fim, o prefeito do município, Júnior Marabá (DEM), falou da importância do combate ao avanço da pandemia, mas também equilibrando com a preservação do comércio.

“Desde o início do governo, trabalhamos para ter um equilíbrio em relação ao controle do Covid-19 e ao mesmo tempo, equilibrar os nossos comércios, para manter os empregos das nossas famílias. Mas sabemos que mesmo assim tiveram muitas pessoas atingidas e mediante isso, fizemos o auxílio emergencial municipal. Ao final, com a conclusão de todos os pagamentos, vamos injetar no comércio local, e torno de R$ 2 milhões”, concluiu o gestor.

