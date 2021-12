Laboratório Municipal de Referência Regional é inaugurado em Luís Eduardo

O Laboratório Municipal de Referência Regional (LMRR), no município de Luís Eduardo Magalhães, foi inaugurado nesta terça-feira (5), pelo governador Rui Costa. A unidade onde serão feitos diagnósticos referentes à imunologia, hormônios e bacteriologia também atenderá a outras 14 cidades da redondeza. "Trata-se de um investimento muito importante para toda a região. Vamos ajudar a reduzir os custos das prefeituras, pois deveremos fazer muito mais exames do que eram feitos antes, mas a um preço menor. Garantimos equipamentos modernos e toda a estrutura", destacou o governador.

De acordo com o coordenador do LMRR, Juacélio Nunes, o governo do Estado transferiu R$ 1,42 milhão para o Fundo Municipal de Saúde e garantiu a construção e compra de maquinário para o Laboratório de Referência. “Em função da doação desse montante, a unidade vai fazer, também, exames de Saúde Básica, abrangendo hematologia, bioquímica, histologia e sumário de urina", detalhou, ressaltando que o equipamento está aparelhado com máquinas automatizadas de primeira linha. “Posso garantir que em todo o Oeste baiano não há um laboratório desse porte", completou.

Durante a visita ao município, Rui Costa também oficializou a entrega de viaturas para a região da Bacia do Rio Grande, beneficiando as cidades Formosa do Rio Preto e Barreiras, além de Luís Eduardo Magalhães, com um veículo cada um. Além disso, entregou uma caminhonete que será usada para vigilância e inspeções.

