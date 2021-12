Jovem morre em colisão entre carro de passeio e caminhão na BR-242

Uma batida envolvendo um carro de passeio e um caminhão, na madrugada deste sábado, 3, deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR-242, trecho do município de Luís Eduardo Magalhães (a 956 km de Salvador), no Extremo-Oeste do estado.

A vítima foi identificada como Adalto Costa de Brito, de 21 anos, e era motorista do veículo de pequeno porte, modelo Volkswagen Gol, segundo informações divulgadas pelo Blog Braga. O ferido foi identificado como Ricardo Brito Silva, de 19 anos, que estava no banco do carona.

Ainda segundo informações do site local, a colisão teria ocorrido por volta das 3h, na altura do km 872. O motorista do caminhão relatou que o Gol teria invadido a contramão e colidido frontalmente. Na batida, o veículo de passeio ficou completamente destruído.

Ricardo teve lesões graves e foi encaminhado para o Hospital do Oeste, em Barreiras. Os ocupantes do caminhão não sofreram ferimentos.

A Polícia Civil foi acionada juntamente com o Departamento de Polícia Técnica (DPT)para perícia e, posteriormente, a remoção do corpo.

