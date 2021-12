Jiboia é resgatada em telhado de residência em Luís Eduardo Magalhães

Bombeiros militares da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, resgataram uma cobra, da espécie jibóia, neste domingo, 14. O animal estava no telhado de uma casa no bairro Jardim Alvorada.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a jiboia foi resgatada por equipes do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar. A cobra foi avaliada e levada para uma área de mata, onde foi solta.

adblock ativo