Jiboia com cerca de 2 metros é resgatada por bombeiros em LEM

Uma jiboia de cerca de dois metros foi resgatada por equipes do 2° Subgrupamento de Bombeiros Militares, na manhã desta quarta-feira, 24, na Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia.

De acordo com o órgão, a equipe foi acionada após a cobra foi encontrada próxima de um carro, no loteamento Jardim Alvorada. Segundo o sargento BM Jadson Medrado, comandante da guarnição que realizou o resgate, os bombeiros foram acionados depois que moradores do local perceberam a cobra atravessando uma avenida.

“Recebemos a ligação e deslocamos até o local, onde os solicitantes já aguardavam, para realizar a captura. Lá, utilizamos um pinção e um gancho, sem oferecer riscos ao animal ”, disse.

Ainda conforme o sargento, o animal tinha aproximadamente 2 metros e não apresentava sinais de ferimentos. Logo após o resgate, ela foi solta em uma área de preservação, distante da zona urbana.

