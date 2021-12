Internacionalização da Bahia Farm Show se consolida com a participação de empresas estrangeiras

A internacionalização da Bahia Farm Show se consolida com a participação de empresas e visitantes estrangeiros na feira. A expansão do agronegócio na região Oeste da Bahia cria um cenário propício para a chegada de novas empresas, que vêm com o objetivo de firmar parcerias e buscar uma fatia do promissor e dinâmico mercado regional. Este ano, muitos estrangeiros estão entre os mais de 60 mil visitantes do evento. Além de conferir as novidades, eles participam do quadro de palestras, mesas redondas, discussões disponíveis na programação oficial e outros encontros realizados nos estandes das empresas.

Entre os expositores, a AG Sur Aviónes, que comercializa aviões pulverizadores, com sede no Uruguai, enxergou no Oeste baiano uma oportunidade de negócios. “A região está crescendo muito na parte de aviação agrícola e nós decidimos continuar investindo na Bahia Farm Show, desta vez, com uma gama maior de opções. Um dos modelos que temos é o avião Air Tractor 512, com capacidade de 1800 litros”, declarou Thiago Silva, representante da empresa uruguaia, destacando que a aeronave oferece um reservatório maior que as fabricadas anteriormente.

Outro ramo que continua em plena expansão é o da energia solar fotovoltaica. A empresa Sun Hybrid, que produz sistemas e placas solares na Alemanha, vem apostando e obtendo resultados positivos na feira. “Trouxemos para esta edição da Bahia Farm o sistema Rural OffGrid, que fornece energia para o bombeamento, irrigação, iluminação em propriedades de regiões remotas, sem acesso à rede da concessionária local”, concluiu.

O sistema consiste na realização de cálculos individuais do consumo de energia, a partir daí gera energia necessária para cada cliente e o excedente retorna para reserva da concessionária. À noite, quando as placas não estão captando, a energia volta do sistema da concessionária para o consumidor. “O custo cai absurdamente”, explica o alemão Siegfried Heydt.

