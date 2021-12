Instituições financeiras prometem boas negociações aos produtores rural na Bahia Farm

Flexibilidade das negociações e aporte de linhas de crédito com parcelamento facilitado e juros abaixo do mercado prometem garantia de bons negócios na Bahia Farm Show 2018, de acordo com representantes das instituições financeiras, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, BNB, Bradesco e Santander, que estarão presentes na feira, entre 29 de maio e 2 de junho, no município de Luís Eduardo Magalhães. Segundo eles, os produtores rurais devem aguardar o período da maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte-Nordeste do Brasil para fazer as melhores negociações em aquisição de maquinário e equipamentos agrícolas, bem como inovações que vão permitir a maior eficiência e produtividade no campo.

A conjuntura favorável diante da boa safra agrícola e o maior aporte de crédito do Plano Safra são apontadas pelas instituições financeiras como as razões para que o momento seja favorável para o negócio agrícola. Para se antecipar e saber quais os créditos que serão oferecidos durante a Bahia Farm, os produtores rurais e interessados devem verificar as melhores linhas de crédito e financiamento diretamente com as instituições financeiras.

A coordenadora da Bahia Farm Show, Rosi Cerrato, confirma que a feira é considerada um momento propício para que o produtor rural possa adquirir o melhor em tecnologia agrícola. “Em um único espaço estarão as principais empresas do setor agrícola oferecendo as novidades e com facilidades nas negociações e com atendimento personalizado, e as instituições financeiras que vêm com o aporte do crédito garantido com parcelamentos e juros abaixo do mercado para quem fechar os negócios dentro da feira”, destaca.

