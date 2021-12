Inscrições abertas para a Cotton Bike em Barreiras

A Cotton Bike, que será realizada pela primeira vez em Barreiras, no dia 2 de setembro, no Haras Recreio, está com suas inscrições abertas. Os interessados em disputar uma das 11 categorias oficiais ranqueadas pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) na categoria Mountain Bike/Cross Country Olímpico (MTB/XCO) devem se inscrever no site da Associação Baiana dos Produtores de Algodão ( ABAPA) , onde também poderá ser acessado o regulamento. Promovida pela associação, a competição vai distribuir R$ 10 mil em premiações, com destaque para as categorias Elite Masculino e Feminino, nas quais os atletas poderão concorrer até R$ 1 mil em dinheiro.

O coordenador técnico do evento, o ciclista Fausto Oliveira, ressalta que esta é a primeira competição oficial de Mountain Bike XCO do Oeste da Bahia a contar pontos no ranking nacional. Ele chama a atenção que um dos principais atrativos será a dificuldade da pista, com extensão de 4,2 km, já bastante utilizada para treinos e torneios de XCO. “Com o apoio da ABAPA, a ideia é fazer um evento tecnicamente forte, atraindo atletas profissionais e amadores da Bahia e dos Estados vizinhos, com uma estrutura que vai atrair também quem tem interesse em conhecer melhor a modalidade, independentemente da idade ou do tempo que pratica o esporte”, pontua. Para este público, ressalta, foram disponibilizadas as categorias não oficiais e um circuito próprio para crianças na categoria kids Race.

Por conta da dificuldade técnica, Fausto Oliveira explica que as corridas são subdivididas em várias categorias e que depende, principalmente, da idade e do nível técnico de cada ciclista, que também precisa estar atentos para a bicicleta e os equipamentos para competirem nesse tipo de pista. “Na Cotton Bike teremos as categorias para atletas profissionais, mas também para amadores e para quem está se arriscando agora na modalidade. Para quem não conhece, o evento será uma ótima oportunidade para prestigiar o XCO e, quem sabe, começar a praticar o esporte”, afirma.

Inscrições

Os organizadores da Cotton Bike prometem oferecer entretenimento, gastronomia e atividades esportivas para o público em geral, dentro de uma infraestrutura que inclui praça de alimentação, lava-bike, playground, posto médico, área de entretenimento, estandes comerciais e estacionamento, além de equipe de segurança e apoio médico com profissionais no circuito com ambulância. O evento também incentivará a campanha “Sou de Algodão”, de valorização do uso da fibra na moda e no vestuário do dia a dia.

A primeira edição no Oeste da Bahia da Cotton Bike conta com o apoio do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) e Fundo para Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão (FUNDEAGRO). As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de agosto e o valor do investimento é de R$ 90. Mais informações, aqui .

