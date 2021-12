Iniciado cadastramento de pequenos proprietários de comunidades rurais no Oeste

A Secretaria de Meio Ambiente, por meio do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), deu início ao cadastramento de pequenos proprietários de comunidades rurais para diagnosticar e verificar irregularidades que prejudicam rios do Oeste da Bahia. Com o objetivo, portanto, de diagnosticar e fiscalizar os possíveis danos causados pelos pequenos proprietários de terras que ficam à beira dos rios, a ação é realizada cinco anos após os proprietários de terra que destinam suas áreas à agricultura em escala terem sido registrados no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR), incentivados pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA).

O diretor de Águas e Irrigação da AIBA, Cisino Lopes, acredita que o cadastramento das pequenas propriedades rurais, além de ajudar a corrigir irregularidades, trará segurança hídrica a todos os usuários, incluindo o produtor rural. “Embora seja de caráter obrigatório para todos os proprietários de áreas rurais, o cadastramento, por enquanto, somente foi bem sucedido entre os agricultores por causa da parceria do INEMA com a AIBA e ABAPA, que incentivaram o cadastramento com dados da localização geográfica, reserva legal, área de preservação permanente, área produtiva e passivos”, explica Cisino.

Apesar do aumento da pluviosidade do último ano, complementa o gestor da AIBA, os rios da região ainda sofrem com os efeitos da estiagem prolongada entre 2012 e 2016. “Esse mesmo fenômeno aconteceu em 1962, quando tivemos uma redução da vazão dos rios da região segundo monitoramento da SUVALE (Superintendência do Vale do São Francisco)”, destaca, reforçando que a redução da vazão dos rios decorre de uma variável climática e que os meteorologistas preveem a retomada da normalização do regime de chuvas a níveis anteriores a 2012, “o que vai contribuir para atender de forma sustentável e segura todas as demandas dos usuários das bacias hidrográficas”.

Estudos da EMBRAPA

O Estudo desenvolvido pela Embrapa Territorial (unidade temática da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) – que será divulgado na Semana do Cerrado, no dia 13 de setembro – aponta que os agricultores da região são os que mais conservam a vegetação de cerrado nativo e respeitam a legislação ambiental. “No Oeste da Bahia, a parcela dos imóveis rurais dedicada à preservação da vegetação nativa supera os 50%, em média, e atinge 52,1%, enquanto a exigência legal é de 20%. Isso equivale a 30,2% da área total da região preservada nos imóveis rurais”, afirma Cisino Lopes, destacando que os agricultores conservam 4,1 milhões de hectares do cerrado com vegetação nativa, adotam boas práticas agrícolas, e, consequentemente, mantêm os serviços ambientais, incluindo os recursos hídricos existentes no Oeste da Bahia.

De acordo com a assessoria de Comunicação da ABAPA, diante da necessidade de mais informações relacionadas ao potencial hídrico do aquífero Urucuia – que funciona como uma caixa de recarga para os rios do Oeste da Bahia – a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e pesquisadores da Universidade de Nebraska, dos Estados Unidos, com o apoio da AIBA e ABAPA, “vêm se empenhando para mensurar a disponibilidade hídrica das águas subterrâneas e superficiais do oeste da Bahia”. Até o momento, ainda segundo a assessoria, os estudos preliminares não apontam nenhum indicativo que o Aquífero Urucuia esteja sendo prejudicado pela atividade agrícola, independente da escala de produção. O estudo do potencial hídrico conta também com a parceria da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), Secretaria de Agricultura, Irrigação, Pecuária, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIHS) e INEMA.

